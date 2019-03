Auf der Autobahn A2 bei Sissach ist in der Nacht auf Donnerstag ein Personenwagen in Flammen aufgegangen. Obwohl die Feuerwehr den Brand rasch löschen konnte, entstand am Fahrzeug Totalschaden.

Verletzt wurde niemand, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Zu brennen begonnen hatte das Auto unmittelbar vor der Ausfahrt Sissach. Es war in Richtung Basel unterwegs gewesen. Die Polizei geht von einer technischen Brandursache aus.





