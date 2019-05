Ein Linienbus der BVB fuhr am frühen Mittwochabend in der Busspur der Hauptstrasse in Binningen in Richtung Dorenbachkreisel. Kurz vor der Einmündung Kernmattstrasse wurde der Bus von einem Autofahrer rechts überholt. Dieser bog danach unmittelbar vor dem Bus nach links in die Kernmattstrasse ab.

Um einen Unfall zu vermeiden, musste der Buschauffeur eine Vollbremsung machen. Dadurch stürzten im Bus drei Passagiere. Sie zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Sie mussten durch die Sanität in ein Spital eingeliefert werden.





Aktuelle Polizeibilder