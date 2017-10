Ein unachtsamer Autolenker hat am Montagmorgen in Muttenz eine Fussgängerin auf einem Fussgängerstreifen an der Prattelerstrasse angefahren und verletzt. Der 70-Jährige habe kurz nach halb sieben Uhr beim Einbiegen auf den Warteckkreisel die Frau wohl übersehen, teilte die Polizei mit. Die 55-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht.