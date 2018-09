Ein 53-jähriger Autofahrer, der am Dienstag kurz nach 19 Uhr auf der Reinacherstrasse in Therwil nach links in eine Einstellhalle abbog, hat einen entgegenkommenden Velofahrer übersehen. Es kam zu einer Kollision, bei der sich der 61-jährige Radfahrer Verletzungen zuzog. Die Sanität brachte ihn ins Spital, wie die Baselbieter Polizei mitteilte.

