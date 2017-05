«Die MP 7 vereint die Vorteile mehrerer Waffentypen. Das Gewicht und die Handhabung einer normalen Maschinenpistole verbindet sie mit der Kadenz und Durchschlagskraft eines Sturmgewehrs. Erreicht wird dies durch eine neue Kleinkaliber-Patrone im Kaliber 4,6 × 30 mm, die hohe Durchschlagskraft bei geringem Rückstoss gewährleisten soll.» Der Wikipedia-Beschrieb der neuen Waffe der Baselbieter Polizei mag friedlich gesinnte Geister abstossen.

Nicht viel besser wird es, wenn sich die technischen Fakten mit der Werbesprache des deutschen Herstellers Heckler & Koch (HK) vermischen: «Die MP 7 ist äusserst kompakt gebaut, gering im Gewicht, auf engstem Raum einsetzbar und nahezu rückstossfrei im Schuss. Sie kann permanent am Mann getragen werden und ist daher die ideale Begleitwaffe für den modernen Soldaten. Mit ihr im Gepäck gehört eine Über- oder Unterbewaffnung der Vergangenheit an.»

Die sprachliche Verherrlichung ändert aber nichts am Umstand, dass in Zeiten zunehmender Terrorgefahr die Baselbieter Polizei in der Maschinenpistole HK MP 7 die ideale neue Bewaffnung sieht und deshalb für rund 600'000 Franken 150 Stück bestellen möchte. Diese sollen die «Erstinterventionskräfte» der Polizei ausrüsten; also jene Polizistinnen und Polizisten, die zuerst an einem Tatort eintreffen.

Bereits bei Sondereinheit im Einsatz

Die Beschaffung geht auf eine Empfehlung des Schweizer Kompetenzzentrums für Polizeitechnik und Informatik zurück, die das Heckler & Koch-Produkt als bestmöglichen Nachfolger des bisherigen Modells MP 9 des Schweizer Herstellers B & T evaluiert hat. Die Sondereinheit der Baselbieter Polizei Barrakuda verwendet ein älteres Modell der MP 7 bereits seit 2004. «Aufgrund der guten Erfahrungen wurde entschieden, dass das ganze Korps mit diesen Waffen ausgestattet werden soll», sagt Polizeisprecher Adrian Gaugler.

Landrat entscheidet

Zentral für die Baselbieter Polizei sind laut Gaugler zwei Vorteile der neuen Waffe. Zum einen trifft sie auf viel grössere Distanz als die bisherige Maschinenpistole. Zum anderen kann ihre viel kleinere, aber speziell beschichtete Munition auch Schutzwesten von Tätern durchschlagen, ohne aber beim ungeschützten Körper einen völligen Durchschuss zu bewirken. Dadurch wird die Gefahr verringert, dass unbeteiligte Dritte durch Querschläger aus der Polizeiwaffe verletzt werden.

Die Beschaffung hängt von einem Nachtragskredit über 602'000 Franken ab, der erst noch vom Landrat abgesegnet werden muss. «Je eher dies passiert, desto besser für die Polizei», sagt Gaugler. Die alten MP 9 werden an den Hersteller zurückgegeben.