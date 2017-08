Die vorgeschlagenen Änderungen des Bildungsgesetzes sind gemäss der am Mittwoch veröffentlichen Landratsvorlage in der Vernehmlassung mit grosser Mehrheit gutgeheissen worden. Die Baselbieter Regierung hat die Vorlage dem Parlament überwiesen.

Vorgesehen ist damit auch eine Änderung beim Schulsozialdienst auf der Sekundarstufe. Der Kanton soll diese Aufgabe künftig an die Gemeinden übertragen dürfen.

Diese wiederum sollen die Primar-Schulsozialarbeit an den Kanton delegieren dürfen, was zu kleine Pensen verhindern soll. Zudem sollen Kanton und Gemeinden diese Aufgabe auch an private Organisationen auslagern dürfen.