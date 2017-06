Über die 71 Millionen Franken teure Verlegung der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Augst wird wohl das Baselbieter Volk abstimmen: Der Vorstand des TCS beider Basel hat an seiner Sitzung vom Dienstagabend beschlossen, das Referendum gegen den Landratsentscheid zu unterstützen, wie TCS-Geschäftsführer Lukas Ott gegenüber der bz bestätigt. Der TCS steht nun in Verhandlung mit weiteren Verbänden und Organisationen. Dass der TCS und seine Verbündeten die nötigen 1500 Unterschriften für das Referendum zu sammeln vermögen, ist so gut wie sicher.

Heutige Strasse zerschneidet Salina Raurica

Der Baselbieter Landrat genehmigte an seiner Sitzung vom 19. Mai einen Kredit von 57,7 Millionen Franken zur Verlegung der heutigen Rheinstrasse an die Autobahn A2. Bereits knapp 14 Millionen wurden bereits früher für Projektierung und Landkauf bewilligt. Durch die Strassenverlegung soll in Salina Raurica Platz frei werden für hochwertige Wohn- oder Wirtschaftsnutzungen, die Strasse zerschneidet heute das Planungsgebiet.

Die Referendumsführer sind nicht gegen die Verlegung an sich, wie sie betonen. Die neue Strasse führe aber - auch wegen mehrerer Kreisel - zu neuen Engpässen. Staus seien namentlich im Gebiet des künftigen Frenkendörferkreisels programmiert. Solange im Raum Pratteln-Augst nicht anderweitig genügend Kapazitäten vorhanden sind, könne der TCS und seine Verbündeten dem Rückbau der heutigen Rheinstrasse nicht zustimmen. Im Landrat wurde der Baukredit im Mai mit grossem Mehr gutgeheissen. Ablehnung kam damals lediglich von der FDP, die mit ihrer überraschenden Opposition die anderen Parteien auf dem falschen Fuss erwischte. In einem Abstimmungskampf über die neue Strasse dürften die Fronten dann aber anders verlaufen.