Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Samstag bei der Bushaltestelle Brüglingerstrasse ein Bauprofil samt Betonsockel umgeworfen. Der massive Betonsockel kam dadurch ins Rollen und kam in einer grossen Glasscheibe der neu renovierten St. Jakobshalle zum Stillstand. Die beiden äusseren Scheiben der Mehrfachverglasung barsten beim Aufprall des Betonsockels. Es entstand hoher Sachschaden, wie Polizei Basel-Landschaft mitteilt.



Die Polizei sucht Zeugen. Personen welche im erwähnten Gebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben (Personen, Fahrzeuge, etc.), werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Telefon 061 553 35 35 zu melden.