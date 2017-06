Andernorts verkehren die Trams zwar, aber zumindest streckenweise unter erschwerten Bedingungen. So etwa in Muttenz. Mehrere bz-Leser teilten der Redaktion mit, die Fahrzeuge würden zwischen den Haltestellen «Käppeli» und «Zum Park» die Geschwindigkeit immer wieder stark reduzieren, ausserdem schüttle es die Passagiere durch.

Ein Augenschein bestätigt diese Beobachtungen. Kurz vor der Station «Zum Park» bremsen die von Basel her kommenden Trams sogar bis auf Schritttempo ab. Der Grund: verbogene Gleise. Besonders an einer Stelle sind die Schienen verbeult. Im Fachjargon heisst das Phänomen «Verwerfung» – im Volksmund spricht man von «Spaghetti-Schienen».

Ja, es handle sich um Verformungen, die wegen der Hitze entstanden sind, heisst es von den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) auf Anfrage. Sie betreiben die Strecke Muttenz–Pratteln. BVB-Mediensprecher Benjamin Schmid beschreibt, warum sich Schienen verbiegen: «Das Metall dehnt sich aus, grosse Kräfte wirken in den Untergrund. Ist dies Schotter, also loser Untergrund, geht ‹Halt verloren› und ‹Wellen› treten auf. Auf festem Untergrund kann das nicht vorkommen.»

Gleisverwerfungen seien aber nichts BVB-typisches, schreibt Schmid. Sie würden bei allen Bahnunternehmen auftreten, «insbesondere im Hochgleis». Mit Hochgleis ist das geschotterte Gleisbett gemeint, im Gegensatz zu den Gleisen, die in die Fahrbahn eingelassen sind, wie das in den meisten Abschnitten in Städten der Fall ist, so auch in Basel.