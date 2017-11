Jugendliche mit Schulden – das Phänomen ist bekannt und klingt nach zu hohen Ausgaben für Kleider, Party und Ferien. Immer stärker rückt nun aber ein Problem in den Fokus, für das die Jungen überhaupt nichts können: Ein Berg an Schulden wegen nicht bezahlter Krankenkassenprämien, den sie von ihren Eltern quasi zum 18. Geburtstag «geschenkt» erhalten. Und den sie dann mit ihrem in der Regel nicht sehr hohen Einkommen abbauen «dürfen».

«Zu mir kommen junge Leute mit Ausständen bei der Krankenkasse von bis zu 15'000 Franken», berichtet Diana Häner, Leiterin der Fachstelle für Schuldenfragen Baselland. Das sind keine Einzelfälle. Auf dem Bürotisch Häners stapelten sich im ablaufenden Jahr Dutzende Dossiers zum Thema, Tendenz stark steigend. Die Dunkelziffer sei hoch. Häner schätzt die Zahl der Betroffenen im Baselbiet auf mehrere hundert. «Die meisten wissen nicht, dass sie mit diesem Rucksack ins Erwachsenenleben starten müssen.» Die Eltern würden ihre Kinder in der Regel nicht darüber in Kenntnis setzen, dass sie die Prämien nicht bezahlt haben. Das Problem hat sich auch in Basel verschärft, wie Agnes Würsch, Leiterin Prävention bei der Schuldenberatung Plusminus, bestätigt: Plusminus werde häufiger mit Fällen von Jugendlichen mit Krankenkassen-Schulden konfrontiert als früher.