In Liestal ist es ein offenes Geheimnis, dass Coop die derzeitige Bauerei an der Rathausstrasse ausnützen und seine Filiale Stabhof ebenfalls umbauen möchte. Doch Coop legte bisher einen Mantel des Schweigens über das Vorhaben. Jetzt liegt das Baugesuch öffentlich auf, und Coop informiert auf Nachfrage erstmals detailliert über das für die Baselbieter Hauptstadt wichtige Projekt. Denn Coop ist mit wöchentlich 15'000 Personen klar der wichtigste Frequenzerbringer im Stedtli.

Die grösste Neuerung im «Stabhof» wird sein, dass die heute auf zwei Stockwerke verteilte Verkaufsfläche im Erdgeschoss zusammengefasst wird. Dadurch falle bloss weniger als ein Fünftel der Fläche weg, sagt Markus Eugster, der bei Coop Region Nordwestschweiz-Zentralschweiz-Zürich die Kommunikation leitet. Denn mit der Demontage der Rolltreppe im Erdgeschoss könne relativ viel Fläche gewonnen werden.

Das ebenfalls wegfallende Restaurant im ersten Stock will Coop mit einem Café im Erdgeschoss und mit einer grossen Auswahl an Gerichten im Warmverkauf kompensieren. Eugster betont: «Die Vielfalt im gesamten Food-Bereich bleibt unverändert gross. Eine leichte Verkleinerung gibt es im Non-Food-Sortiment.» So kommt es beim Bastel-Sortiment und bei der Bekleidung zu Abstrichen. Artikel, die sich laut Eugster in Liestal eher schlecht verkaufen lassen. Insgesamt soll aber der «Stabhof» seine heutige Bedeutung behalten: ein Quartierversorger fürs Alltagsleben.

Coop will im Juli mit dem Umbau starten. Der Laden soll aber nur während der zweiten Bauphase im August geschlossen bleiben, wenn die Rolltreppe ausgebaut wird. Im September plant Coop, den «Stabhof» mit speziellen Aktionen wiederzueröffnen.