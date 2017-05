Er unterstellte den SBB auch beschönigende Visualisierungen bei der Grösse des Hochhauses sowie beim Schattenwurf der Gebäude. Und Ruedi Riesen ergänzte, dass man den Emma-Herwegh-Platz gerade so gut mit etwas anderem Richtung Norden abschliessen könne. Niemand sage, dass es dafür ein Hochhaus brauche. Die Hauptforderung der «Gruppe für ein starkes Liestal» lautet nun, das Hochhaus aus dem Quartierplan Bahnhofcorso, der übrigens in Anlehnung an einen Boulevard in Rom so heisst, herauszulösen und dessen Planung zusammen mit dem dahinter liegenden Güterareal im Rahmen eines Masterplans neu aufzugleisen.

Als zweites Problem ortet die Gruppe die Konkurrenzierung des Stedtlis durch den neuen Bahnhof. Würden die Erdgeschosse der geplanten Neubauten am Bahnhof alle mit Läden belegt, so entstehe dadurch eine neue Verkaufsfläche von 2'200 Quadratmetern; dazu kämen nochmals 2'000 Quadratmeter in der neuen Post. Das sei rund ein Viertel mehr als jene an der Rathausstrasse. Deshalb, so forderte Rosenmund, müsse eine maximal zulässige Verkaufsfläche am Bahnhof im Quartierplan verbindlich fixiert werden; die Rede war von 1'100 Quadratmetern.

Gemessen am Pegel des Applauses stand das Publikum am Dienstag vorwiegend hinter den Einschätzungen von Rosenmund und Konsorten. Und auch in der Fragerunde gab es vorwiegend Kritisches zu hören. Das alles deutet auf eine umstrittene Volksabstimmung hin. Dass es aber eine solche geben wird, daran zweifelt niemand mehr. Im Vordergrund steht die Variante, dass der Einwohnerrat den «Bahnhofcorso» per Behördenreferendum den Stimmbürgern vorlegt.