Worum geht es bei der Margarethenstich-Vorlage?

Der Margarethenstich ist eine Strasse am Fusse des Margarethenhügels an der Grenze zwischen Basel und Binningen. Wird allerdings im Zusammenhang mit der Abstimmung vom Margarethenstich gesprochen, geht es nicht um die Strasse an sich, sondern um 365 Meter Tramgleis, die dort verlegt werden sollen.

Auf diesen soll später die Tramlinie 17 verkehren, die heute zu den Stosszeiten von Ettingen an die Schifflände beziehungsweise weiter bis zum Wiesenplatz fährt. Neu würde sie von Ettingen her kommend bei der Haltestelle Dorenbach Richtung Margarethen abbiegen und weiter via Bahnhof SBB an den Badischen Bahnhof fahren.