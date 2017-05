Korea, USA, Frankreich

1973 wurde Kummer zum Chefarzt ans soeben aus dem Boden gestampften Bruderholzspital gewählt, wo er bis zur Pensionierung blieb. Zuvor hatte der gebürtige Thuner jahrelang im Berner Inselspital gearbeitet, nach Aufenthalten in Korea, in den USA (am John Hopkins Hospital) und in Frankreich. 1996 ernannte ihn die Universität Basel zum Ordinarius für allgemeine Innere Medizin. Noch immer schwingt Stolz mit, wenn der Vater von zwei erwachsenen Kindern vom Ort erzählt, an dem er fast ein Vierteljahrhundert lang tätig war. «Der allererste Patient am Bruderholz», sagt er, «der Arzt, der ihn behandelt hat: Das war ich.»

Doch er winkt gleich wieder ab: Schnee von gestern. Man müsse nach vorne schauen. Es folgt eine Aufzählung von Argumenten. Kummer und die anderen Komiteemitglieder wiederholen sie seit Monaten an Podien, in Beiträgen, in Leserbriefen. Fast mantramässig. Das Unterbaselbiet mit 170 000 Einwohnern brauche ein Haus, das die Grundversorgung abdecke. Das Spital sei gebaut und abgezahlt, es entspreche einem Bedürfnis, auch bei zuweisenden Ärzten. «Ich kenne die Hausärzte im Leimental», sagt Kummer. «Ich weiss, was sie brauchen!»

Er habe nichts gegen die geplante Spitalgruppe und auch nichts gegen das Unispital. «Aber das sollte vor allem hoch spezialisierte Medizin anbieten.» Die übrigen Patienten gehörten an mittelgrosse Spitäler.

Zuspruch von links

Pia Fankhauser findet die Angriffe, die auf das hohe Alter von Kummer zielen, unfair. «Man sollte seine Erfahrung respektieren», sagt die SP-Landrätin, die im Initiativkomitee sitzt, zusammen mit ihrer Mutter, alt Nationalrätin Angeline Fankhauser. «Es wäre auch möglich, das Argument mit dem Alter umzukehren und zu sagen: Er ist pensioniert, er kann frei sprechen – hört auf ihn!» Pia Fankhauser ist Physiotherapeutin, hat aber nie am Bruderholzspital gearbeitet, und sie sei auch nie Kummers Patientin gewesen, wie sie versichert. «Aber ich kenne Leute, die als Patienten bei ihm waren, und sie zeichneten ein positives Bild.» Sie habe mit ihm «viele bereichernde Gespräche» geführt, von Fachfrau zu Fachmann. Dass Kummer SVP-Mitglied sei, habe für sie nie eine Rolle gespielt: «In der Medizin gibt es keine Parteien.»

Auch Rudolf Mohler kannte Kummer lange vor ihrem gemeinsamen Engagement im Initiativkomitee. Der Oberwiler leitete von 1999 bis zu seiner Pensionierung im Herbst 2012 das Kantonsspital Laufen. Er attestiert Kummer «hervorragende Kenntnisse der Materie». Das liege auch daran, dass die Kantonsspitäler in ihrer früheren Struktur eine Doppelleitung kannten. In dieser hätten, neben dem Spitalverwalter, turnusgemäss auch Chefärzte Einsitz genommen. «Jeder Chefarzt war also, zumindest damals, auch stark in betriebswirtschaftliche Aspekte involviert. Man kann Kummer nicht vorwerfen, er nehme nur die Perspektive als Arzt ein.»

«Kummer blendet Dinge aus»

Kritischer tönt es vom Gegenkomitee «Fass ohne Boden». Im Co-Präsidium sitzt der Binninger FDP-Landrat Sven Inäbnit. Er ist auch Vize-Präsident der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission des Landrats. Sie hat sich gegen die Bruderholz-Initiative ausgesprochen, einstimmig und dezidiert. Sie gefährde die gemeinsame Spitalplanung mit Basel-Stadt.

Inäbnit attestiert Kummer eine «aufrichtige innere Überzeugung» für das Spital und die Initiative. Das sei auch seine Aufgabe im Abstimmungskampf. «Ich denke aber, dass er gewisse Fakten nicht immer richtig einschätzt. Er blendet wichtige Dinge einfach aus, ignoriert sie komplett. Es ist doch so, dass man heutzutage, in der modernen Medizin, die Patienten nicht mehr von oben herab in ein Spital lenken kann.» Die Patienten hätten Wahlfreiheit, und sie würden diese nutzen.

Jürg Aebi schreibt, er und Kummer verstünden sich in der Tat gut. Sie würden sich gegenseitig schätzen und respektieren. «Nur, was die Führung eines Spitals und die Konsequenzen der Initiative betrifft», schreibt der Kantonsspital-CEO, «haben wir das Heu definitiv nicht auf derselben Bühne. Schade.»