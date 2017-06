25 Meter hoch war der künstliche Geysir, der aus einem Bohrloch der Schweizer Salinen AG kam. Und weil die Sonne schien, dürfte es einen herrlichen Regenbogen gegeben haben.

Weniger schön ist, was das salzige Wasser angerichtet hat. Es floss nämlich in den Dorfbach – und tötete auf über einem Kilometer jegliches Leben. Rund hundert Meter rund um die Schadensstelle wird auf unbestimmte Zeit kaum mehr etwas wachsen. Betroffen sind neben Wiesen ein Getreidefeld und einige Bäume.

Für die Schweizer Salinen ist völlig unerklärlich, was geschehen ist. «Wir haben so etwas noch nie beobachtet», sagt Geschäftsführer Urs Hofmeier. Dabei hätten die Geologen des Unternehmens seit Jahrzehnten mit Bohrlöchern zu tun. Entgegen der Polizeimeldung stand das Bohrloch vor dem Ereignis nicht unter Druck. Das Bohrloch war seit 2009 nicht mehr in Betrieb, es war deshalb nicht verschlossen. Das betroffene Bohrloch war eines der derzeit rund 20 stillgelegten und vom Leitungssystem getrennten, die beobachtet werden, bevor sie nach zehn bis zwanzig Jahren verschlossen werden.