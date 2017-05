Schätze aus Stoff

Mit der Strategie, möglichst Originalkostüme oder zumindest authentische Kopien anzubieten, hält sich der laut eigenen Angaben grösste Kostümverleih der Schweiz die Billigkonkurrenz aus dem Internet vom Hals. «Online ein Batman- oder Spiderman-Kostüm verleihen oder feil bieten, das kann jeder», sagt Gschwind. «Solche Stücke haben wir selbstverständlich auch. Aber unser Schwerpunkt liegt auf Kostümen, die man sonst kaum mehr findet. Unsere ältesten Originalkleider stammen aus dem 18. Jahrhundert, und nach solchen Originalvorlagen stellen wir unsere aufwendigen Kostüme her.»

So zählen neben Theatergruppen, Firmen und Filmteams auch Museen zu den Kunden, ebenso die Universität Basel: Immer zum Dies Academicus deckt sie sich mit Talaren ein. Dann wäre da noch die Privatkundschaft. Eben gerade sei ein Mann da gewesen, erzählt Gschwind, der seine Frau an ihrem Arbeitsplatz überraschen wollte: «Sein Plan ist, sie am Tag ihrer Pensionierung zu verhaften, damit sie ja nicht mehr arbeiten geht.» Der Mann hatte auch die beiden Söhne dabei. Bei der Performance wird das Trio als Polizisten auftreten: der Papa als Carabinieri, ein Sohn als US-Cop, einer als Bobby.

Achtung: 80er-Jahre-Revival

Bei den Frauen beliebt sind Stücke aus den 1950ern, also Petticoat, Paillettenkleider aus der Charleston-Zeit und Rokoko-Ballkostüme. Eine weiterer Renner ist laut Gschwind das Burgfräulein. Passend dazu warten auf Freizeitritter komplette Rüstungen, inklusive Helm und Kettenhemd. Auch diese seien – trotz immensem Gewicht – beliebt.

Die neuesten Anschaffungen sind Kleider aus einer Epoche, die noch gar nicht so lange vorbei ist: Leggings in Neonfarben, Frauenvestons mit monströsen Schulterpolstern, (viel zu) luftig geschnittene weisse Männeranzüge wie in der TV-Serie «Miami Vice». «Verkleidungspartys mit dem Motto 80er-Jahre sind schwer im Kommen», sagt Gschwind. «Wir sind parat.»