Vor drei Jahren startete die Ärztezentrum Deutschschweiz AG in der Region Basel eine Offensive. Die Hausarzt-Kette der Gesundheitsunternehmers Christopher Züllig kaufte bestehende Praxen auf und gründete neue.

Anfang Jahr starb der Patron bei einem Lawinenunglück, die Witwe übernahm. Nun kommt es zu einer Konsolidierung: Die drei Niederlassungen in Muttenz, Bottmingen und Arlesheim werden organisatorisch zusammengelegt und firmieren neu unter dem Namen Salvé.

Formell werden die bisher die eigenständige Firmen in die Ärztezentrum Arlesheim AG einfusioniert und diese in Ärztezentrum Region Basel umbenannt. Nötig wurde die Transaktion, weil die mit dem Aufbau verbundenen Investitionen von rund einer halben Million Franken pro Praxis nicht über das Eigenkapital von 100 000 Franken gedeckt waren. Auch wenn die Gruppe über genügend finanzielle Mittel verfügte, galten die Praxen in Muttenz und Bottmingen als überschuldet.

Allerdings arbeiten die Teams von Anfang an zusammen, sodass sich ein weitergehender Zusammenschluss anbot. Geschäftsführer Per-Erik Diethelm erklärt, der Verbund wolle sich als Anbieterin hochwertiger Hausarztmedizin anbieten, was unter dem neuen Namen Salvé einfacher sei als unter dem eher auswechselbaren Titel Ärztezentrum.

Ebenfalls zur Ärztezentrum Deutschschweiz AG gehört eine Praxis in Reinach. Doch das dortige Ärzteehepaar biete nicht nur Schulmedizin an und passe derzeit nicht zur Salvé-Gruppe, sagt Diethelm. Auf der Homepage der Ärztezentrum AG ist die Reinacher Praxis nicht mehr aufgeführt.

Diethelm sagt, eine weitere Expansion könne er sich durchaus vorstellen. Das Problem sei die Anwerbung von Schweizer Medizinern, die sich im Anstellungsverhältnis als Hausärzte niederlassen wollten. Das war auch schon anders: Als die Gruppe startete, veranstaltete sie Roadshows durch deutsche Städte, um Ärzte in die Schweiz zu lotsen.

In Spanien wurden sogar Ärzte mit rudimentären Deutschkenntnissen und dem Angebot eines Sprachkurses für Medizinier akquiriert. Das Argument: Gute Bezahlung in Schweizer Franken bei einem maximalen 50-Stunden-Pensum pro Woche. Das Geschäftsmodell scheint sich nicht bewährt zu haben. Diethelm sagt: «Heute ist Swissnes verlangt.»