Das Logo an der Eingangstür ist verschwunden, die Telefonnummer tot. Nur der Name steht noch auf dem Klingelschild an der Kanonengasse 53 in Liestal. Dass die com-il-faut AG den Sommer kaum mehr erleben würde, war allen Beteiligten klar – zu gross war die Last der Schulden, die sich beim Verlag angehäuft hatten. Die Frage war nur, wann der Konkurs eröffnet wird. Laut einer gestern Dienstag publizierten Meldung im Handelsregister ist das nun geschehen: Die Gesellschaft wurde vom Konkursrichter des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost aufgelöst, bereits vergangene Woche war dies der Fall.

Somit endet ein weiteres Engagement von Christian Ruetz mit einem Flop. Der in Rheinfelden wohnhafte PR-Berater war alleine in den vergangenen elf Jahren bei mindestens vier Firmen involviert, die Pleite gingen. Der Unternehmer mit Doktortitel fungierte bei com-il-faut als Mitglied der Verlagsleitung sowie als publizistischer Leiter. Der Verlag beschäftigte rund 15 Angestellte und freie Mitarbeiter.

Ihnen wurde bereits Anfang März mitgeteilt, dass sie per sofort freigestellt seien. Zu diesem Zeitpunkt weilten sie bereits in den Zwangsferien. Denn die finanziellen Probleme des jungen Verlags hatten viel früher begonnen. So gab es bereits Verzögerungen bei der Auszahlung des 13. Monatslohnes. Wie die bz weiss, haben zahlreiche Angestellte ihre Löhne eingeklagt, ausserdem bestehen weitere Ausstände. Bereits im Januar waren gegen com-il-faut mehre Betreibungen am Laufen. Unter den Gläubigern befand sich unter anderem die Ausgleichskasse Arbeitgeber Basel-Stadt.

Der Verlag war im September 2015 gegründet worden. Er führte einige Fachpublikationen wie etwa «tierisch g’sund» und «sfz Handel». Weitere Erzeugnisse waren in Planung, darunter «Cosmoswiss», ein interkulturelles Magazin.

Noch Kapital eingeschossen

Christian Ruetz war gestern trotz mehrfachen Kontaktversuchen für die bz nicht erreichbar. Verwaltungsratspräsident Rolf Kaufmann wollte sich auf Anfrage nicht zum Konkurs der com-il-faut AG äussern.

Noch Anfang März zeigte er sich gesprächiger. Damals sagte er zur bz, Liquiditätsprobleme kämen bei einem Start-up häufig vor. Die Suche nach neuen Investoren gehe weiter. Immerhin: Es schaut danach aus, als würde Kaufmann Wort halten. Mitte März hatte er zum «Beobachter» gesagt, er werde «dafür sorgen, dass ausstehende AHV-Beiträge noch einbezahlt würden.» Ende März dann wurde die Liberierung des Aktienkapitals der com-il-faut AG verdoppelt, von 50 000 auf 100 000 Franken. Wahrscheinlich hat Kaufmann als Investor frisches Kapital eingeschossen. Damit könnten im Fall eines Konkurses zumindest die privilegierten Gläubiger ausbezahlt werden – sprich: die Angestellten.

Beim Personal haben sich Kaufmann und Ruetz jedoch längst jeglichen Kredit verspielt. «Herr Kaufmann hat uns immer wieder vertröstet – Herr Ruetz ging auf Tauchstation, als er sich nicht mehr herausreden konnte», sagt die frühere Redaktionsleiterin von «tierisch g’sund». «Wir wussten nie, wie es weiter geht. Jetzt sind wir vor allem froh, dass diese unmögliche Situation endlich zu Ende ist.»