Das Argument der Gesundheitsdirektoren ist, dass auf dem Bruderholz grossenteils ambulant gearbeitet werden soll. Was deutlich billiger ist als stationär, was die Privaten meist machen.

Bachmann: Bisher war immer die Rede davon, dass der Standort ambulant betrieben werden soll und als Backup noch ein stationäres Angebot gebaut wird. Allerdings ist die Zahl der geplanten Betten verdächtig schnell gestiegen. Am Anfang war die Rede von 40 bis 60 Betten.

Zuletzt habe ich die Zahl 140, ja sogar 200 gehört. Das ist natürlich nicht sonderlich vertrauensbildend.

Man könnte auch sagen: Sie haben einfach Angst vor Konkurrenz.

Somlo: Vor solcher mit gleich langen Spiessen überhaupt nicht. Wir haben aber Angst, dass man Rechtsgrundlagen schafft, um die eigenen, teureren Spitäler zu alimentieren und die anderen auszuschliessen. Wir sehen im Konzept der Spitalgruppe AG keine kostendämmende Massnahmen, dafür viele kostensteigernde. Und schliesslich kommt es wegen dem Too-big-to-fail-Prinzip irgendwann zu wettbewerbsverzerrenden Finanzierungsstrukturen.

Bachmann: Mit der gemeinsamen Gesundheitsregion und dem gemeinsamen Spital nimmt die Marktmacht des Staats nochmals zu. An Qualität und Wirtschaftlichkeit lassen wir uns sehr gerne messen. Aber so wird der Wettbewerb ruinös. Wenn es zu viele Anbieter gibt, ist es eine Zeitfrage, bis jemand aufgeben muss. Und wir haben Angst, dass dann der Kanton entscheidet, wer das sein wird. Ein Beispiel der ungleichen Spiesse: 2011 gab es in Basel einen Ratschlag, in welchem es sinngemäss hiess: Die Spitalambulatorien der Öffentlich-rechtlichen rentieren nicht, also wurden zur Unterdeckung gemeinwirtschaftliche Gelder gesprochen. Die privaten Spitäler müssen aber selber schauen, wie sie ihre Ambulatorien finanzieren.