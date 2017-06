Die Tage der Birsbrücke zum Industriegebiet Aumatten in Liesberg sind gezählt. Vergangenen Donnerstag entschied die Gemeindeversammlung mit 40 zu 19 Stimmen, die Brücke abzureissen. Der Kanton Baselland kann nun mit der zweiten Etappe des Hochwasserschutzes in der Laufentaler Ortschaft beginnen. Ein Abbruch war Voraussetzung dafür, dass in diesem Gebiet überhaupt Massnahmen ergriffen werden können.

Kein Referendum von Wirtin

In Liesberg sorgten die Pläne der Gemeinde, der die Brücke gehört, indes für kritische Voten (die bz berichtete). Cornelia Krug, Wirtin des neben der Brücke liegenden Restaurants Coni’s Träff, befürchtet Einsatzeinbussen. Die Mitarbeiter des sich in der Nähe befindenden Beschäftigungs- und Wohnheims Hirsacker benutzen die Brücke regelmässig mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern. Beide Parteien plädierten deshalb für eine Anpassung des Wortlauts der Vorlage. Der Abbruch der Brücke aus den Sechzigerjahren sollte nicht mehr ersatzlos geschehen. Und tatsächlich stimmte die Versammlung einem Antrag deutlich zu, das Wörtchen zu streichen. Was dies für Auswirkungen haben wird, ist derzeit aber noch nicht klar. «Ob es einen Ersatz für die Brücke geben wird, hängt vom Projekt des Kantons Baselland ab», erklärt Markus Wackernagel. Der Liesberger Gemeindevizepräsident freut sich, dass das Tiefbauamt nun mit den Planungen beginnen kann.

Gastronomin Krug ist vom Abstimmungsergebnis «sehr enttäuscht», wie sie sagt. Sie sei davon ausgegangen, dass sich die Liesberger gegen einen Abbruch der Birsbrücke entscheiden. Ein Referendum gegen den Beschluss komme für sie als «gute Verliererin» aber nicht infrage. Nun setze sie ihre Hoffnungen in den Kanton, dass dieser bei seinem Hochwasserprojekt einen Übergang über die Birs einplane.