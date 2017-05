Ein Wochenende lang geht gar nichts mehr

In diesen Tagen finden etliche Bottminger und Oberwiler ein Schreiben der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) in ihren Briefkästen vor. In diesem informiert die BUD darüber, dass am Wochenende vom 20. und 21. Mai die Therwilerstrasse in Bottmingen von der Gemeindegrenze bis zum Kreisel Mitteldorf für jeglichen Verkehr gesperrt ist. Grund ist, dass dann die Deckschicht eingebaut wird. Der Ortsbus (Linie 59) bedient während der Sperrung die Station Bottmingen Schloss nicht.