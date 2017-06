Gleich drei Primarschulhäuser stehen im Westen von Muttenz. Im Zentrum hingegen nur eines: das Breiteschulhaus. Deshalb muss es ganz alleine Platz für Kinder aus einem besonders grossen Einzugsgebiet bieten. Dafür ist es allerdings zu klein: Fast jährlich müssen ein bis zwei Klassen in ein anderes Schulhaus umziehen. Die jüngste Verschiebung sorgte denn auch für eine Sammelbeschwerde der Eltern beim Schulrat.

Bald sollen diese Zügelaktionen der Vergangenheit angehören. Dafür sorgte am Dienstagabend die Gemeindeversammlung, die einen Kredit für die Sanierung des ältesten Muttenzer Schulhauses sprach. Viel grösser wird das «Breiti» dadurch zwar nicht, aber immerhin soll es zwei volle Klassenzüge – also zwölf statt zehn Klassen – beherbergen.

225 Kinder müssen ausziehen

Gute Nachrichten für Schüler – zumindest nach Beendigung der Arbeiten im Sommer 2019. Schlechter sind die Nachrichten für jene Schüler, die jetzt schon ins «Breiti» gehen oder nächsten Sommer dort ihre Schulkarriere beginnen würden. Denn während der Bauarbeiten ab Sommer 2018 müssen alle zehn Klassen und damit rund 225 Kinder ausziehen.

So tat sich ein betroffener Vater am Dienstagabend denn auch schwer, über die Sanierung abzustimmen. Schliesslich sei noch völlig offen, wie seine Tochter während der Bauarbeiten sicher in eines der anderen Schulhäuser gelangen soll. Zurzeit macht sich dazu eine Arbeitsgruppe aus Eltern der 1. bis 4. Klassen Gedanken. Das erste Treffen fand vergangene Woche statt. Bei der jüngst diskutierten Verschiebung wurden unter anderem eine Wegbegleitung sowie verlängerte Mittagspausen in Betracht gezogen.

Die Schulhaussanierung lässt sich die Gemeinde 6,5 Millionen Franken kosten – inklusive Umbau des Kindergartens Rössligasse sowie Lifteinbau und Anpassungen im Feuerwehrmagazin. Dies, nachdem sich der Souverän mit 74 zu 69 Stimmen knapp dafür entschieden hatte, die 1,3 Millionen für einen Geräteraum- und Garderobenanbau an der Turnhalle aus dem gemeinderätlichen Vorschlag zu streichen. Dies nicht etwa aus Spargründen. Denn Sparen wollte eigentlich der Gemeinderat. Die Turnhalle sei nach heutigen Normen zu klein, genüge aber für den Sportunterricht der Primarschulen. Ein Neubau der Turnhalle wäre mit Kosten von rund 3,5 Millionen zu teuer, so der Gemeinderat. Die Bevölkerung wollte sich diese Option jedoch offenhalten und deshalb kein Geld für Überbrückungsmassnahmen sprechen.