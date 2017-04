«Das war schon massiv, was da auf den Fotos zu sehen war. Ich habe das kaum geglaubt, dass die so dreckig waren», meinte der 45-jährige Landwirt gestern im Strafgericht in Muttenz. Von seinem Biohof im Unterbaselbiet wurde das Vieh im Juni 2016 zum Schlachthof nach St. Gallen transportiert.

Dort war der Tierarzt beim Abladen der Tiere nicht sonderlich begeistert: Bei drei Rindern und drei Ochsen waren dicke, eingetrocknete Kot- und Dreckschichten an Vorderknie, Brust, Bauch und Stotzen zu sehen. Der Bauer erhielt auf seinem Hof daraufhin einen Kontrollbesuch vom stellvertretenden Kantonstierarzt, der ihm erklärte, dass nun ein Verfahren laufe.

Im Herbst flatterte dann ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft in den Briefkasten: Es setzte eine Busse von 1000 Franken wegen Verstössen gegen das Lebensmittel- sowie das Tierschutzgesetz ab. Dagegen erhob der Bauer Einsprache.

«Der Schlachthof machte mir einen Abzug von 170 Franken wegen eines Hautschadens. Das kommt vor, ich bin dem nicht weiter nachgegangen. Aber zusätzlich eine Busse von 1000 Franken habe ich nicht verstanden», sagte er gestern im Gerichtssaal.

«Wir haben einen sehr hohen Standard in der Freilaufhaltung, weil wir nicht nur das Tierschutzgesetz einhalten, sondern auch die hohen Auflagen unseres Labels», betonte er weiter. Der Sommer 2016 sei extrem nass gewesen, es habe viel geregnet, auf dem Weg vom Stall zur Weide liefen die Tiere dann durch einen Sumpf. «Ich kann sie ja nicht einsperren, damit sie nicht dreckig werden. Damit würde ich gegen die Vorschriften meines Labels verstossen.» Auch das Reinigen von Hand sei schwierig.

Bauern werden ausgebeutet

Gerichtspräsident Beat Schmidli fragte, was der Bauer denn getan hätte, wenn er realisiert hätte, dass die Tiere dreckig sind. «Ich müsste sie vor dem Einladen im Stall kontrollieren und damit gegen die Vorschriften meines Labels verstossen.» Er könnte sie auch mit dem Hochdruckreiniger abspritzen, aber ob man damit den Tieren einen Gefallen tue, sei dahingestellt.

«Aber wir haben bestimmt kein Problem mit der Sauberkeit.» Die Tiere regelmässig zu putzen, sei kein Thema: «Das macht man nicht. Es ist alles Freilauf.» Der Angeklagte bezeichnete Bauern als «Restgeldverwerter», die lediglich das erhalten, was nach der verarbeitenden Industrie noch übrig bleibe. «Wir haben den grössten Aufwand für die Produkte, aber wir werden zur Kasse gebeten. Das ist unfair», beschwerte er sich vor Gericht.

Einzelrichter Beat Schmidli bestätigte den Verstoss gegen das Lebensmittelgesetz, weil die Tiere verunreinigt zum Schlachten gebracht worden waren. In Sachen Tierschutzgesetz gab es einen Freispruch: «Es ist nicht vorgeschrieben, dass Sie die Tiere putzen müssen. Wenn diese allerdings krank werden, dann haben Sie ein Problem.»

Der Richter reduzierte die Busse von 1000 auf 300 Franken. Die Verfahrenskosten von rund 1000 Franken wurden halbiert. Mit dem halben Freispruch zeigte sich der Bauer halbwegs zufrieden.