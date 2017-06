«Du bisch e Maschine», ruft eine Teamkollegin Tanja Surer zu, nachdem sie den sechs Kilogramm schweren Stein auf sagenhafte 9,14 Meter gestossen hat. «Sie ist klar die Beste in dieser Disziplin», schwärmt die Teamkollegin beim DTV Thürnen. Steinstossen sei bei weitem keine reine Frage der Kraft, beschreibt die Meisterin das Geheimnis ihrer Lieblingsdisziplin. «Es braucht eine gute Technik beim Abwurf und zuvor einen schnellen Anlauf.»

Starke Unterarme nötig

Auf dem Wettkampfplatz «Gehren» stehen die Steine im Mittelpunkt. Während die Thürnerinnen ihre ins Gras stossen, heben die starken Männer des TV Rohtenfluh den 22,5 Kilogramm schweren Brocken mehrfach in die Höhe.

Marco Erny schafft 45 Wiederholungen, was an diesem Tag für sein Team Bestleistung bedeutet. Obwohl er schon beim verdienten «Feierabendbier» nach abgeschlossenem Wettkampftag ist, demonstriert er fürs Foto noch einmal sein ganzes Können. «Es braucht Kraft und Ausdauer in den Unter- und Oberschenkeln. Das Wichtigste sind aber die Unterarme, mit denen man den Stein im Gleichgewicht hält.»