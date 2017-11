2500 Paletten braucht es für die 130 Quadratmeter grosse Bühne und die Tribüne für 325 Zuschauerinnen und Zuschauer. In unzähligen Stunden Fronarbeit haben Mitglieder des Musikvereins (MV) Sissach die ehemalige Industriehalle von Frech Hoch in ein Musical Theater verwandelt – mit allem Drum und Dran. Mit der Broadway Night, deren Bühnenchoreografie und -bild aufwendig gestaltet sind, stellt sich der MV Sissach einer weiteren Herausforderung: Von heute Donnerstag bis Sonntag stehen vier Events an mit Ausschnitten aus den bekannten Broadway Musicals «My Fair Lady», «Anatevka», «Anything Go’s» und «An American in Paris».

Vom Virus angesteckt

Der Verein hat Musical-Profis und ein Ballett engagiert. «Die Kontakte zu den Schauspielern knüpfte unser Dirigent Andrin Höltschi», sagt Chantal Spiess, Co-Präsidentin des OK. Höltschi sei der Motivator für das Ganze. Wenn er nicht bei uns wäre, könnten wir das nicht machen. «Andrin hat die Fähigkeit, so was zusammenzubringen.» Höltschi war es auch, der den MV-Mitgliedern solche Grossevents schmackhaft gemacht hatte. «Wir nahmen das begeistert auf und liessen uns mit diesem Virus anstecken», erzählt Spiess.

Die Sissacher Musikanten haben Erfahrung mit grossen Kisten. 2014 führten sie eine Musical Night durch, im Jahr danach eine Movie Night, die mit einer «roten Null» finanziell jedoch unbefriedigend endete. «Wir konnten damals auf einen tollen Sponsor zählen, der das Defizit ausglich», berichtet Chantal Spiess. Die Leute seien «happy» gewesen, dass sie das hingekriegt hätten, und das Publikum habe viel zurückgegeben.

Der 1880 gegründete MV Sissach ist ein Harmonieorchester und zählt knapp 40 Aktivmitglieder. Für die Broadway Night gesellen sich ein paar Aushilfen dazu. Ihre Mitglieder hätten nicht speziell motiviert werden müssen, versichert Spiess und fügt an: «Dank Leidenschaft, Herz und mit begeisterungsfähigen Leuten können wir ein solch grosses Projekt stemmen.» Es ist viel Arbeit. Da käme mancher von ihnen «auf die Welt», wie sie sich ausdrückt.

Auch diesmal rührt der Organisator mit grosser Kelle an. Das Budget beträgt für Spiess «astronomische» 100 000 Franken. Möglich machen dies unter anderem zwei Grosssponsoren und Crowdfunding. «Diesmal wollen wir einen Gewinn erwirtschaften. Für die laufende Rechnung brauchen wir ein Jahreskonzert, das aber heuer fehlt», rechnet die OK-Präsidentin und Vereins-Vizepräsidentin vor.

Lange Suche nach Lokal

Jahreskonzerte wird Sissachs Harmonie auch künftig regelmässig abhalten. Denn sie kann nicht jedes Jahr eine grosse Kiste stemmen. Chantal Spiess rechnet mit zwei, drei Jahren Pause. Allein die Suche nach einem idealen Gebäude dauerte fast eineinhalb Jahre. Das Bauunternehmen Rofra, neuer Besitzer der früheren Industriehalle von Frech Hoch, gab erst im Herbst sein Okay für die Broadway Night. Zuvor kurvten die Verantwortlichen des MV Sissach im ganzen Oberbaselbiet umher, um sich nach einem geeigneten Lokal umzusehen. Vergeblich.

Der Vorverkauf läuft laut dem OK «sehr gut». Der Samstag sei schon länger ausverkauft. Auch für die anderen drei Vorstellungen seien viele Ticketbestellungen eingegangen. Falls der MV Sissach und das Ensemble viermal vor vollen Rängen auftreten können, werden gegen 1300 Musical-Fans Zeugen von diesem Spektakel gewesen sein.

Broadway Night des MV Sissach Heute Donnerstag, morgen Freitag und Samstag (jeweils 20 Uhr) sowie Sonntag, 3. Dezember (17 Uhr).

www.broadway-night.ch