«Ein weiterer Schritt für die Entwicklung der Salina Raurica ist gemacht. 14er-Verlängerung mit 12:0 durch Kommission.» So jubelte der Aescher SP-Landrat Jan Kirchmayr am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Allerdings: So klar das Abstimmungsergebnis der vorberatenden Baselbieter Bau- und Planungskommission (BPK) auf den ersten Blick auch scheinen mag, so unklar bleiben die Realisierungsaussichten des 170-Millionen-Projekts.