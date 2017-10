Hauptstrasse ohne Vorfahrt

Da der Verkehr an diesem Montagmorgen dicht und teilweise stockend fliesst, aber nie über eine längere Zeitdauer still steht, bleibt mir genügend (konfliktfreie) Reaktionszeit, um mich an die neue Situation zu gewöhnen. Die Ausweichroute über die Ausfahrt St. Jakob führt zu einer engen S-Kurve, bei der die St. Jakob-Strasse überquert wird. Der Autobahnverkehr hat ab sofort an dieser provisorischen Kreuzung Vorfahrt, die Fahrzeuge auf der St. Jakobsstrasse müssen dagegen ungewohnterweise halten. «Das kann zu kritischen Situationen führen, da Gewohnheitspendler auf der Hauptstrasse an den Vortritt gewöhnt sind», räumt Richard Kocherhans ein, der Leiter der zuständigen Astra-Filiale Zofingen. Darum stehen zwei Verkehrslotsen mit ihren neongelben Vesten an der Kreuzung bereit. Sie greifen aber nur dann mit Handzeichen ein, wenn vor lauter Autobahnverkehr die Fahrzeuge auf der Hauptstrasse stecken bleiben. Verkehrslotse Peter Müller * vom privaten Sicherheitsdienst Kroo-Security hat soeben seine Schicht beendet, die von 6 Uhr früh bis 9 Uhr dauerte. «Keine besonderen Vorkommnisse», vermeldet der erfahrene Wächter. «Der Verkehr lief stets flüssig, Staus habe ich keine beobachtet.» Viel zu tun habe es darum für ihn nicht gegeben, lediglich einige wenige Automobilisten erkundigten sich nach der neuen Situation.

Astra-Leiter Kocherhans kündigt an, dass die Verkehrswachen an dieser Kreuzung wieder abgezogen werden, sobald klar sei, dass sich die Verkehrsteilnehmer an das neue Regime gewöhnt haben, und die Automobilisten auf der St. Jakob-Strasse ohne allzu lange Wartezeiten durchkommen.