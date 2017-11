Spezielle Drucktechnik

Für das Titelbild benutzte sie die Monotypie-Technik, welche die Klasse zum Zeitpunkt des Wettbewerbs mit Zeichnungslehrer Carlos Granado übte. Bei dieser Technik wird ein Blatt Papier auf eine mit Farbe bedeckte Platte gelegt, anschliessend wird das Motiv auf die Rückseite des Blattes gezeichnet. Mit weichen Zeichengeräten wie Kreide entsteht ein weicher Strich, mit harten wie einem Kugelschreiber eine klare Linie auf der Unterseite. Halbtöne ergeben sich durch Reibung, zum Beispiel mit dem Daumen.

«Die Technik hat das Buch und den Inhalt sicher unterstützt», so Granado. «Solange schaffte es, damit die Stimmung, die Situation und den Ort in ihrem Bild einzufangen.» Er überlegt kurz. «Und vielleicht sogar die Isoliertheit, unter der Thiel leidet.» Dass eine seiner Schülerinnen den Wettbewerb gewonnen hat, freut ihn enorm. Aber er betont: «Gewinnen war nie das Ziel. Ich wollte, dass meine Schüler die Technik kennenlernen und damit arbeiten.» Sein Blick fällt auf die Bilder, die in der Mensa des Gymnasiums Oberwil in einem Glaskasten ausgestellt sind. «Und ich finde, dieses Ziel habe ich erreicht: Alle haben tolle Arbeit geleistet.»

Die Nachricht fast verpasst

Solange Maréchal erfuhr von Granado, dass sie den Wettbewerb gewonnen hat. «Etwas klappte mit meiner Mailadresse nicht, und so habe ich die Nachricht gar nicht erhalten», erzählt sie und schüttelt den Kopf. Neben der Freude habe sie auch Stolz gespührt, gibt sie schliesslich zu. Vor allem deshalb, weil sie auch so gerne zeichnet. «Und dann ist es schön, wenn man merkt dass das, was man macht, auch gut ist». Auch ihre Eltern hätten sich sehr gefreut. Maréchands Vater ist Grafiker. «Von ihm habe ich vielleicht schon ein bisschen das Interesse am Gestalten geerbt», vermutet sie.

Für ihren Sieg bekam sie auch ein Preisgeld von 100 Franken, dazu 100 Ausgaben von «Bahnwärter Thiel», mit dem von ihr gezeichneten Titelblatt. «Das Geld habe ich in den Herbstferien schon ausgegeben, ich war in Prag», so Maréchal. Von den Büchern hat sie aber noch einige Exemplare übrig. «Ich habe schon allen Verwandten und Freunden ein Buch geschenkt. Ich weiss gar nicht, was ich mit den anderen machen soll», erzählt sie und lacht. Ob sie in Zukunft ein gestalterisches Studium auswählt, weiss sie noch nicht. «Eigentlich würde mich auch Medizin interessieren».