Auch eine Woche nach dem Ausbruch weiss die Schweizer Salinen AG nicht, warum es zum Ausbruch kam. In der vergangenen Woche wurden sogenannte Nivellementmessungen durchgeführt. Mittels dieser Höhenmessungen werde untersucht, ob sich das Gelände verändert haben könnte, sagt Riethmüller.

Noch in dieser Woche seien Nachmessungen im Gange, so auch gestern Nachmittag. Zudem werde mit Echolotmessungen in der nächsten Woche die Sole-Kaverne im Untergrund untersucht. «Mit ersten Teilresultaten rechnen wir zu Beginn der nächsten Woche», erklärt Nicole Riethmüller.

Weiterhin unklar ist auch die Schadenssumme, die auf die Rheinsalinen AG zukommt, wie Riethmüller ausführt. «Die Schweizer Salinen übernehmen aber unabhängig von einer allfälligen Haftpflichtfrage sämtliche Kosten.»