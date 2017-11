Der Streit zwischen Binningen und Bottmingen schwelt seit über 40 Jahren. 1975 vereinbarten die Gemeinden, dass der Verkehr aus dem Bottminger Bertschenacker-Quartier über die Benkenstrasse abfliessen soll, also über Binningen. Seither versucht die Gemeinde Binningen, den Verkehr aus der Nachbargemeinde wieder loszuwerden. Bereits 1978 wollte sie den Vertrag widerrufen. Ein Gericht entschied dagegen. Seit den 70er-Jahren hat die Anzahl Autos in den Villenquartieren am Westhang des Leimentals zugenommen, Bottmingen hat einige Quartierstrassen verengt, sodass der Verkehr aus dem Bertschenacker über die Binninger Benkenstrasse abfliesst.

Fahrverbot an der Gemeindegrenze

Die Angelegenheit eskalierte 2011, als der Binninger Einwohnerrat ein absolutes Fahrverbot an der Gemeindegrenze beschloss. Die Schilder wurden aufgestellt – und bald wieder überdeckt. Denn mit Verweis auf die Vereinbarung von 1975 erhob Bottmingen Einsprache, welche die Baselbieter Regierung guthiess – allerdings nur aus formalen Gründen. Seither gilt wieder dieselbe Regelung wie seit 1975: Die Autos dürfen nur in Richtung Bottmingen über die Gemeindegrenze fahren. Immer noch hat kein Gericht endgültig geklärt, ob der über 40 Jahre alte Vertrag noch gültig ist.

Jetzt macht der Binninger Gemeinderat einen «pragmatischen Vorschlag». Es soll neu ein allgemeines Fahrverbot in beide Richtungen gelten, aber der Zubringerdienst ins Bertschenacker soll erlaubt bleiben. Damit komme man dem Entscheid des Einwohnerrats von 2011 am nächsten, schreibt der Gemeinderat in der Vorlage, die er am Montag dem Einwohnerrat gutheissen lassen will. Dies «im Bewusstsein, dass die Bewohner des Bertschenackers gegenüber den Anwohnern der oberen Benkenstrasse leicht bevorzugt werden».

Die mit Bottmingen abgesprochene Massnahme soll vorerst zwei Jahre gelten. Dann werde man, zusammen mit dem Nachbarn, die Lage neu evaluieren. Ziel ist, dass täglich nur noch 800 Autos durch die Benkenstrasse fahren. Derzeit sind es 1220, davon knapp die Hälfte über die Gemeindegrenze. Zum Vergleich: Auf der Paradies-/Neubadstrasse, das sind ebenfalls Gemeindestrassen, verkehren täglich fast 7000 Fahrzeuge.

Bottmingen zum Handeln zwingen

Doch auch 800 Autos sind den Anwohnern zu viel. Sie wollen höchstens 350. «Was der Gemeinderat jetzt vorschlägt, ist die schlechteste Lösung», sagt Roman Schnyder von der IG Benkenstrasse. Das Hauptproblem sei nämlich nicht der Durchgangsverkehr durch den Bertschenacker, wie der Gemeinderat behaupte, sondern der Quellverkehr aus dem Bertschenacker. Bottmingen habe aber den kürzesten Weg zu den Hauptverkehrsachsen, den Fuchshagweg, konsequent verengt. «Nur mit einem Fahrverbot könnten wir Bottmingen dazu bringen, das zu ändern.»

Strasse doch noch sperren

Das würde sich Bottmingen zwar kaum einfach so gefallen lassen. Schnyder, selber Anwalt, sieht einem Rechtsstreit aber gelassen entgegen: «Die Zusage von 1975 war mit Bedingungen verbunden, die sich inzwischen geändert haben.» Das schätzt die Binninger Gemeinderätin Caroline Rietschi (SP) anders ein. «Der Regierungsrat hat 2012 gewisse Aussagen gemacht, die man dahingehend interpretieren könnte, dass die alte Abmachung immer noch gilt». Und mit Bottmingen sei man in so vielen Bereichen Partner, «da will man einander nicht vor Gericht begegnen, mit grossem personellem und finanziellem Aufwand».

Der Gemeinderat scheint von seiner Lösung aber nicht ganz überzeugt zu sein. Bei einem Scheitern nach zwei Jahren behält er sich ausdrücklich vor, die Benkenstrasse doch noch zu sperren. «Doch dann wäre die Ausgangslage anders als jetzt», sagt Rietschi. «Wir hätten dann zusammen mit Bottmingen einen Versuch gewagt.» Für sie ist eines wichtig: dass der Einwohnerrat endlich einen Entscheid fällt. «Wir sollten einen so alten Konflikt nicht noch weiter führen.»