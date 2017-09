Ganze zwei Jahre lang haben die Planer am Szenario herumgedoktert. Möglichst realistisch sollte die Havarie daherkommen, und dabei wurde an alles gedacht – an wirklich alles. Keine halbe Stunde alt war die Katastrophen-Übung gestern Vormittag in Muttenz, da tauchte eine Handvoll Journalisten am Schadenplatz auf, wie aus dem nichts. Keine echten Journalisten, sondern Schauspieler, mit dem Auftrag, sich forsch aufs Gelände zu begeben, möglichst nah heran an die entgleisten Güterwagen, möglichst nah heran an die Verletzten und an die brüllenden Feuerwehrleute. Die Gegenspielerin der Reporter, die Polizei, war aber auch parat.