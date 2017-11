Für den Baselbieter Feuerwehrinspektor Werner Stampfli «ist das zwar gut gemeint, aber nicht realisierbar». Die Feuerwehr sei kein Verein, sondern eine öffentliche Aufgabe. Und die Sprache sei sicherheitsrelevant. «Wir können nicht während des Einsatzes integrativ wirken», meint er. Stampfli sagt aber auch, dass ein anerkannter Flüchtling Feuerwehrdienst leisten könne, wenn er wirklich sehr gut Deutsch spreche.

Auch der Präsident des Feuerwehrverbandes beider Basel, Dominik Straumann, sieht Schwierigkeiten bei der Kommunikation. «Wir haben immer wieder Ausländer, auch Deutsche, die zu uns kommen und der Mundart-Sprache nicht mächtig sind», berichtet er. Die Feuerwehr funkt in Mundart, und der Funk hat schon eine schlechtere Tonqualität. Im Einsatz und unter Belastung sei es dann schwierig, teils unmöglich. Der Feuerwehrinspektor sieht das differenzierter: Die deutsche Sprache beherrschen sei entscheidend, Mundart weniger. «Mit einer Streubreite kann ich gut leben.»

Werner Stampfli widerspricht, dass die Feuerwehren unter Personalmangel leiden. Sie hätten kein Bestandes-, sondern ein Tagverfügbarkeitsproblem. Und da wäre es dann sehr gefährlich, «wenn wir Leute mit mangelnden Deutschkenntnissen in die erste Pikettgruppe irgendeiner Feuerwehr einteilen würden». Laut dem Inspektor steht das Feuerwehrwesen auch unter finanziellem Druck. Und er fragt sich: «Wie lange hätten wir die Flüchtlinge in der Feuerwehr? Wie viel investieren wir in Kleidung und Ausbildung?»

Ein Flüchtling wäre normaler Rekrut, müsste die Gesundheitstests beim Arzt machen und die reguläre Grundausbildung absolvieren. Hier sei ebenfalls Sprachkompetenz erforderlich. «Wenn ein anerkannter Flüchtling, der schon länger hier ist, das will, kann er grundsätzlich Feuerwehrdienst leisten, auch eine Aufnahme in eine Jugendfeuerwehr ist möglich», erklärt Dominik Straumann, der nebenamtlicher Feuerwehrinstruktor ist. Sabri Dogan weiss via Medien von Beispielen in Deutschland, wo die Integration von Flüchtlingen in die Feuerwehr funktioniert hat. Sollte es hier nicht klappen, müsste das unter die Lupe genommen werden.

Integration ist nicht gratis

Dogan sieht neben der Integration einen weiteren Vorteil: Weitsichtig gedacht gewännen die Feuerwehren mehr Mitglieder, und die Gemeinden müssten weniger für die Sozialhilfe aufwenden. Dass Feuerwehrdienst von Flüchtlingen die Sozialhilfekosten der Gemeinden reduziert, daran glaubt Straumann, der auch Chef der SVP-Fraktion im Landrat ist, nicht.

Der 47-jährige Dogan ist in der Schweiz geboren, hat mehrere Ausbildungen absolviert und ist heute als Kommunikationsfachmann tätig. Für ihn ist klar, dass Integration nicht gratis ist. «Die Gemeinden können uns helfen. Mit Freiwilligenarbeit ist unsere Idee mit Flüchtlingen in Feuerwehren nicht zu bewältigen.» Am ASK-Projekt «Integration durch Partizipation in Vereinen», das dieses Jahr angestossen worden ist, sind zwar einige Gemeinden interessiert. Doch wenn es um Geld geht, schwindet die Begeisterung.