Florence Brenzikofer (42) wurde am 24. April 2012 – also vor ziemlich genau fünf Jahren – zur Präsidentin der Baselbieter Grünen gewählt. Die Sekundarlehrerin politisiert seit 2013 wieder im Landrat, dem sie bereits von 2003 bis 2005 angehört hat.

Brenzikofer hat gemeinsam mit ihrem Mann und den drei Kindern zweieinhalb Jahre in Bolivien gelebt, wo sie in der Lehrerfortbildung arbeitete. Brenzikofer wohnt in Oltingen. Die Gemeinde wies bei den nationalen Wahlen 2015 den dritthöchsten Wähleranteil der Grünen in der Schweiz auf.