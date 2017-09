Im Baselbiet war das bisher Common Sense: Um das künftige Wirtschafts- und Wohngebiet Salina Raurica zu entwickeln, muss der Kanton zuerst die Verkehrs erschliessung sicherstellen. Bereits beschlossen ist – trotz Referendumsdrohung – die Verlegung der heutigen Rheinstrasse an die Autobahn A2.

Am nächsten Donnerstag kommt das Generelle Projekt für die Verlängerung der Tramlinie 14 in den Landrat. Erstmals wird nun fundamentale Kritik am Sinn des 170 Millionen Franken teuren und 3,2 Kilometer langen Schienenprojekts zwischen Pratteln und Augst laut: «Salina Raurica wird sich kaum so entwickeln wie ursprünglich gedacht. Deshalb müssen wir prüfen, die Erschliessung anzupassen», sagt FDP-Fraktionschef und Verkehrsexperte Rolf Richterich. Es sei nicht erkennbar, dass sich dort in absehbarer Zeit ein grosser Verkehrserzeuger niederlasse.

Ein Teil des Areals sei durch einen Player – die neue Schokoladenfabrik und Weinabfüllanlage von Coop – belegt worden, der keine starke Zunahme des Pendlerverkehrs nach sich ziehe. Entschieden ist mittlerweile auch, dass die ARA Rhein, die in den vergangenen Jahren durch Geruchs-Immissionen für Ärger sorgte, an ihrem Standort mitten im Gebiet verbleibt. «Das hemmt die Entwicklung zusätzlich», ist Richterich überzeugt.

S-Bahn-Halt gibts bereits

Das Tram sei zudem dort das falsche Verkehrsmittel: «Wer tuckert schon von Salina Raurica mit dem langsamen Tram Richtung Basel?», fragt Richterich. Für den regionalen Verkehr sei die S-Bahn-Haltestelle Salina Raurica in Betrieb – diese bringe Pendler in 15 Minuten mitten in die Stadt. Für die Feinerschliessung reiche ein Bus wohl noch lange aus. «Eine teure Schienen-Infrastruktur lohnt sich kaum», sagt Richterich. Auch deshalb nicht, weil die Tramlinie so wie geplant nicht an die S-Bahnstation führt.

Der Prattler Gemeindepräsident Stephan Burgunder – ein Parteikollege Richterichs – sieht das anders: «Sollen hier in einigen Jahren Tausende wohnen und arbeiten, dann ist das Tram das richtige Verkehrsmittel. Ein Bus kann die nötigen Kapazitäten nie bereitstellen», sagt er. Auch deshalb nicht, weil auf dem Teilstück zwischen der heutigen Endhaltestelle und dem Gewerbegebiet Grüssen die Frequenzen bereits heute sehr hoch wären.

Im aktuellen Planungsbericht für Salina Raurica ist von 4400 neuen Arbeitsplätzen und 3200 Einwohnern die Rede; die Zahl ist in den letzten Jahren allerdings nach unten korrigiert worden. Ist diese Schätzung noch realistisch? Ist es sinnvoll, dass der Kanton Vorleistungen erbringt, um die Ziele – womöglich – zu erreichen? Bei SP und CVP im Landrat ist man davon überzeugt: «Es ist viel einfacher, Investoren anzulocken, wenn man auf eine bestehende oder zumindest fix geplante Verkehrserschliessung verweisen kann», sagt CVP-Fraktionschef Felix Keller. Das Tram sei der attraktivere Verkehrsträger – wegen der höheren Kapazitäten und weil es nicht in Staus stecken bleibe.

Ähnlich äussert sich SP-Landrat sowie Bau- und Planungskommissionsmitglied Jan Kirchmayr: «Zuerst wollen die Rechten das Referendum gegen die Verlegung der Strasse ergreifen, dann stellen sie das Tramprojekt infrage. Was ist das für ein schlechtes Signal?» Ein schlechtes Signal an die Investoren, aber auch an den Bund, der via Agglomerationsprogramm allenfalls 30 bis 40 Prozent der Projektkosten trägt. Auch findet es Kirchmayr nicht in Ordnung, dass die Baselbieter Regierung mit der kürzlich beschlossenen Änderung des Richtplans für Salina Raurica die Vorgabe von mindestens 35 Prozent öV fallen lassen will: «Stimmt der Landrat dem zu, ist der Druck weg, Salina Raurica angemessen zu erschliessen. Das wäre fatal.» Sollte das Tramprojekt scheitern, würde Kirchmayr seine Unterstützung für die Entwicklung von Salina Raurica infrage stellen.

SVP: «Tram noch nicht beerdigen»

Noch ist es aber nicht so weit: Zumindest das Generelle Projekt für die Verlängerung der Tramlinie wird am Donnerstag wohl trotz der Bedenken aus der FDP bewilligt: «Bereits jetzt die Tramlinie zu beerdigen, wäre ein grober Fehler», sagt SVP-Chef Oskar Kämpfer. Es sei sinnvoll, das Trassee zu sichern und ein Konzessionsgesuch einzureichen, sagt Kämpfer. Damit blieben alle Optionen offen. Der Landrat kann nach einem Ja am Donnerstag in einem nächsten Schritt den Baukredit immer noch versenken. Würde darüber bereits jetzt abgestimmt, wäre dieses Szenario sehr wahrscheinlich.