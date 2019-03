Das unbekannte Auto fuhr gemäss den bisherigen Erkenntnissen auf der Hauptstrasse von Aesch kommend in Richtung Reinach. Im Kreisel Hauptstrasse/Neuhofstrasse fuhr es auf die Verkehrsinsel und kollidierte in der erhöhten Kreiselmitte frontal in eine Birke. Der Baum wurde dabei ausgerissen und fiel zu Boden. Der oder die Lenker/in fuhr anschliessend in unbekannte Richtung, wie die Polizei Baselland mitteilt.

Das verursachende Auto ist ein grüner/hellgrüner Volvo S60. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.





Aktuelle Polizeibilder: