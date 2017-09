Mit Salina Raurica hat Pratteln bereits eine S-Bahn-Haltestelle, die ein Aussenquartier bedient, nämlich die Längi. Das gleiche schwebt der Prattler FDP im östlichen Siedlungsgebiet Prattelns vor, das ähnlich dicht bewohnt ist wie die Längi. Im Einwohnerrat wollte die Partei deshalb wissen, was der Gemeinderat von einer Haltestelle am Dorfausgang Richtung Frenkendorf hält. «Sie würde die Quartiere Gehrenacker und Rankacker stark aufwerten», meinte Andreas Seiler, der die Interpellation eingereicht hatte.

Neu ist die Idee nicht. Bereits anfangs der 1990er-Jahre hatte sie der Kanton weit vorangetrieben. Vorgesehen war damals, die neue Haltestelle mit dem 14er-Tram zu bedienen, das von Pratteln bis nach Liestal weitergezogen worden wäre. Mit Stichentscheid des Präsidenten entschied dann aber der Landrat, auf eine zusätzliche Eisenbahnhaltestelle in Pratteln zu verzichten. Auch ein Tram nach Liestal ist lange kein Thema mehr.

Das ist der Grund, warum sich der Gemeinderat nicht für eine neue Haltestelle am östlichen Siedlungsrand einsetzen möchte. «Sie wäre nicht an den übrigen öffentlichen Verkehr angeschlossen», sagte Gemeinderat Stefan Löw im Einwohnerrat. Der Kanton habe der Gemeinde gegenüber kein Interesse gezeigt. Und laut SBB biete die Haltestelle zu wenig Fahrgastpotenzial. «Das Projekt hat nur minimale Realisierungschancen», fügte Löw hinzu. Dass die Quartiere Erschliessungsbedarf hätten, bestritt er nicht. Doch der Gemeinderat setze auf eine Erschliessung mit Bussen.

Parallelen zu Salina Raurica

FDP-Einwohnerrat Seiler zeigte sich nur bedingt glücklich über Löws Antwort. «Wenn die Gemeinde vom Kanton nichts fordert, tut dieser auch nichts», meinte er. Tatsächlich hat der Kanton keine Absicht, eine Haltestelle im Osten Prattelns zu erstellen. Man habe darauf verzichtet, das Projekt beim nächsten Ausbauschritt der Infrastruktur bis 2035 einzureichen, sagt Eva Juhasz, Leiterin Öffentlicher Verkehr in der BUD. «Das heisst nicht, dass das Projekt vom Tisch ist. Es hat aber keine Priorität.» Eine winzig kleine Hoffnung darf Seiler trotzdem noch haben: An einem Wochenende im Jahr 2022 werden östlich von Pratteln vielleicht Passagiere in einen Zug ein- und aussteigen.

Auf der Wiese Richtung Frenkendorf wird nämlich das Eidgenössische Schwingfest stattfinden. In der Machbarkeitsstudie zu diesem Grossanlass ist von einer provisorischen Haltestelle die Rede. Und diese könnte definitiv werden, falls dort das gleiche passiert wie vor zehn Jahren bei Salina Raurica. Die dortige S-Bahn-Haltestelle wurde ebenfalls in Hinblick auf einen sportlichen Grossanlass erstellt, nämlich die Fussballmeisterschaft 2008.

Doch hier enden die Parallelen. «Die Haltestelle für das Schwingfest würde nicht dort stehen, wo sie sinnvoll wäre», sagt Juhasz. Und man bevorzuge es, fürs Schwingfest die existierenden Bahnhöfe Kaiseraugst und Pratteln zu verwenden, bevor man einen provisorischen Bahnhof erstelle.