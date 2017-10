«Es ist ein Unding», sagt Roman Klauser. Der Präsident der Finanzkommission (Fiko) und Allschwiler SVP-Landrat hält überhaupt nichts von der Aktion der elf Gemeinden, die hinter der Sozialhilfekosten-Ausgleichsinitiative stehen. Tatsächlich ist es zumindest ungewöhnlich: Wie die bz weiss, haben die Initianten, angeführt von Liestal, Grellingen und Laufen, zu ihrem bereits im März 2016 eingereichten Volksbegehren einen eigenen Gegenvorschlag ausgearbeitet. So soll das gleiche Ziel – die Unterstützung der am stärksten von den Sozialhilfekosten belasteten Gemeinden – mit einem komplett neuen Ansatz erreicht werden.

Was Klauser nun auf die Palme bringt, ist, dass die Initianten ihren Vorschlag der Fiko geschickt haben. Diese soll, so die Hoffnung, die neue Variante übernehmen und dem Landrat zur Annahme empfehlen. Bei entsprechender Unterstützung des Landrats könnte die alte Initiative zurückgezogen werden und eine Volksabstimmung würde hinfällig. «Die Initianten müssten eigentlich eine neue Initiative lancieren, anstatt sich in die Arbeit der Fiko einzumischen», sagt Klauser.

Bestehender Fonds genügt

Dieser Schachzug ist möglich, da der Landrat Ende August den von der Fiko präsentierten Gegenvorschlag zur Überarbeitung an die Kommission zurückwies – per Stichentscheid der Landratspräsidentin Elisabeth Augstburger notabene. Denn weder die Initiative noch der Fiko-Vorschlag konnten das Plenum überzeugen. Bei ersterer wurde kritisiert, dass durch die Abstützung auf die effektiven Sozialhilfekosten den Gemeinden der Anreiz fehle, sich überhaupt noch zu verbessern. Bei letzterem würden Gemeinden erst dann einen Härtebeitrag erhalten, wenn sie ihr Eigenkapital aufgebraucht und den Steuerfuss markant erhöht, also ihre Entwicklungsfähigkeit verloren hätten.

«Wir haben die Kritik an beiden Vorschlägen ernst genommen und wollen die Fiko mit unserem neuen Ansatz konstruktiv unterstützen», sagt Liestals Stadtpräsident Lukas Ott. Konkret: Die neue Berechnung der Ausgleichszahlungen fusst auf der Sozialhilfequote statt der effektiven Kosten. Das System schafft daher keine Fehlanreize mehr. Auch kommt es nicht zu einer gigantischen Umverteilung der Gelder, sondern nur eine Handvoll Gemeinden würde unterstützt, indem ihnen die Hälfte der überdurchschnittlichen Belastung bezahlt würde (siehe Tabelle und Kasten unten). Etwas könnte besonders gut ankommen: «Wir schaffen kein neues System, tangieren auch den Finanzausgleich nicht, sondern verwenden zur Finanzierung mit dem Ausgleichsfonds einen bestehenden Topf», sagt Ott. Dieser müsse auch nicht vergrössert werden, wie Rechenbeispiele der letzten drei Jahre gezeigt hätten. Die heutige Einzahlungs-Obergrenze in den Fonds von 30 Franken pro Kopf und Jahr werde deutlich unterschritten.