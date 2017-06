Wenn die Gemeinde Grellingen in den Schlagzeilen steht, fallen diese meistens negativ aus. Die Laufentaler Ortschaft hat einen hohen Ausländeranteil und auch die Sozialhilfekosten sind rekordverdächtig. Zudem musste man kürzlich die Schliessung der traditionsreichen Papierfabrik hinnehmen und wurde von der Post darüber informiert, dass die Filiale wohl bald verschwindet.

Am kommenden Wochenende bietet sich der 1800-Seelen-Gemeinde mit einem riesigen Dorffest die Gelegenheit, sich in einem guten Licht zu zeigen. Der Grellinger Gemeindepräsident Hans Peter Hänni (CVP) erklärt, wie sich seine Gemeinde dort präsentieren möchte und weshalb es sich lohnt, nach Grellingen zu ziehen. Ebenso beschreibt er, wie es um die Integration der zahlreichen ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner steht.

Hans Peter Hänni, wie soll ein auswärtiger Besucher das Dorf Grellingen in Erinnerung behalten, wenn er vom Dorffest nach Hause geht?

Hans Peter Hänni: Wir möchten aufzeigen, dass Grellingen trotz der schlechten Presse ein Dorf wie jedes andere ist. Wir haben sehr viele hilfsbereite und weltoffene Menschen bei uns in der Gemeinde. Das ist mir erstmals bewusst geworden, als ich im Jahr 2003 zugezogen bin. Ausserdem gibt es zahlreiche aktive Vereine, von denen sich fast alle am Dorffest beteiligen.

Welche Faktoren – einmal abgesehen vom lebendigen Vereinsleben – sprechen dafür, mit einem Umzug nach Grellingen zu liebäugeln?

Seit Errichtung des Eggfluetunnel ist die Verkehrssituation in Grellingen sehr gut. Mit dem Zug und mit dem Auto ist man in einer guten Viertelstunde in Basel. Im Vergleich zu anderen Dörfern haben wir mit dem Coop im Zentrum noch einen richtigen Laden. Ein grosser Vorteil sind die vielen Ausflüge in die Natur, die man unternehmen kann. Ich denke hierbei unter anderem an das Kaltbrunnental, die Eggflue und die Birs.

Grellingen ist bekannt für seine vielen Ausländerinnen und Ausländer. Wie gut sind diese Menschen ins Dorfleben integriert?

Zuerst muss ich klarstellen: Wir haben in Grellingen kein Ausländerproblem. Die jungen Ausländer sind interessiert daran, sich zu integrieren und ihren Beitrag zu leisten. Das zeigt sich in den Jugendriegen, in denen die unterschiedlichsten Nationen vertreten sind. Bei älteren Personen muss ich jedoch manchmal staunen. Es gibt solche, die seit 40 Jahren im Dorf leben und kein Wort Deutsch sprechen. Für sie ist es schwierig, mit Menschen anderer Herkunft in Kontakt zu kommen.

Möchten diese an einem Postschalter Geld in die Heimat überweisen, müssen sie wohl bald nach Aesch oder Laufen gehen. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass die Grellinger Post noch gerettet werden kann?

Wie in vielen anderen Gemeinden wurden auch in Grellingen kürzlich Unterschriften für den Erhalt der Poststelle gesammelt. Wir haben jedoch von der Schweizerischen Post das unmissverständliche Zeichen erhalten, dass die Grellinger Postfiliale bedeutend zu schlecht frequentiert sei. Die Chancen, dass die Post weiterexistiert, schätze ich deshalb als gering ein. Eine Agentur erachte ich als eine akzeptable Alternative.

Das vergangene Jahr begann für Grellingen mit einem Paukenschlag. Die Ziegler Papier AG teilte im Januar mit, die Papierfabrik zu schliessen. Was geschieht mit dem Areal?

Wir führten einige Gespräche mit den Inhabern der Ziegler Papier AG, die leider zuletzt ins Stocken geraten sind. Der gemeinsame Wunsch der Inhaber und der Gemeinde ist, dass das Gelände künftig als Wohnraum genutzt werden kann. Wir könnten neue Einwohnerinnen und Einwohner gut gebrauchen. Dann wäre unsere Primarschule vielleicht wieder mehr ausgelastet. Es ist schon tragisch, dass wir die Sekundarschule schliessen mussten. Die Sekundarschüler aus Grellingen gehen seit einigen Jahren in Zwingen zur Schule.

Gibt es in Grellingen zu wenige Schülerinnen und Schüler?

Es gibt nicht genügend Kinder, um reine Jahrgangsklassen zu bilden. Es gibt in unserer Primarschule Mehrjahrgangsklassen. Das ist weder für die Schüler noch für die Lehrer ein Problem. Ich musste jedoch feststellen, dass es für einige Eltern ein Hinderungsgrund ist nach Grellingen zu ziehen.

Grälliger Dorffescht 2017: 23.-25. Juni 2017, Festzelte, Tombola, Markt, Kunst im Dorf und vieles mehr.

Weitere Informationen unter www.dorffest-grellingen.ch