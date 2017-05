Dass die Initiative neben dem Bruderholzspital auch das Spital Laufen unterstützt, war lange bloss eine Randnotiz. Zuletzt erhielten die Befürworter um den Laufner Stadtpräsidenten Alex Imhof aber Auftrieb. An einem Podium vor einer Woche etwa war das Gymnasium Laufen fest in der Hand der Initianten.

Die Landräte Rolf Richterich (FDP) und Marc Scherrer (CVP) – beides eigentlich Gegner der Initiative – mussten sich daher gut überlegen, was sie sagen und kamen dadurch in den Verdacht, nun plötzlich für die Initiative zu sein. Gegenüber der bz präzisieren sie nun: «Ich war von Anfang an gegen die Initiative und das bleibt auch so», sagt Scherrer.

Er halte gewisse Bedenken für berechtigt, doch wegen eines Mosaiksteins wolle er nicht die ganze Spitalgruppe beider Basel gefährden. Von einer Wende nichts wissen will auch Richterich. Aber: «Bei mir gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen meiner Sicht als Landrat und jener als Laufentaler.» Ob er Ja oder Nein stimmen wird, möchte er nicht offenlegen.