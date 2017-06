Beat Oberlin, ehem. Kantonalbankchef

Profil: Der Münchensteiner Beat Oberlin war bis Ende 2016 Chef der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB). Der Doktor der Rechtswissenschaften geniesst den Ruf eines top-seriösen und Werte-orientierten Bankers, der die BLKB in den vergangenen zwölf Jahren solide durch die Stürme in der Bankenwelt hindurchmanövrierte. Oberlin ist ein unabhängiger Kopf, der sich trotz schwieriger Finanzlage des Kantons für Investitionen in die Bildung und die Kultur starkgemacht hat. Nicht zuletzt ihm ist es zu verdanken, dass die BLKB das Ballett am Theater Basel sponsert.

Chancen: Oberlin ist in der Region eine der wenigen allseits geachteten Persönlichkeiten. Manko: Er ist mit 62 Jahren nicht die ideale Wahl, um einen mehrjährigen Strategieprozess anzustossen. Tipp: Wenn er Uniratspräsident werden will, so ist er wohl der aussichtsreichste Kandidat. Ist genügend stark, um sich gegenüber den Regierungen zu behaupten.