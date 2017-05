Bis zur Austragung Ende Jahr werden in den Kirchgemeinden in Basel und Umgebung zahlreiche Vorbereitungsveranstaltungen und Taizé-Gebete stattfinden. Noch bis kommenden Sonntag weilen die beiden Taizé-Mönche Frère Bernhard und Frère Richard in der Region und im Dreiland, um den Kontakt mit der Bevölkerung aufzunehmen und mit den Kirchgemeinden über das Jugendtreffen zu diskutieren.

So nahmen sie am vergangenen Freitag an einem gut besuchten Gottesdienst in Hölstein und am Sonntagabend im Basler Münster teil. Bei der «Kommunität» Taizé im Burgund handelt es sich um eine in der christlichen Welt hoch angesehene Glaubensgemeinschaft, die im Zweiten Weltkrieg von Frère Roger gegründet wurde.

Zehntausende von jungen Leuten aus aller Welt pilgern jährlich in das ökumenische Kloster. Für Papst Franziskus steht Taizé für das «Gleichnis der Gemeinschaft, das bis heute einen wichtigen Beitrag leistet, Brücken der Geschwisterlichkeit zwischen den Christen zu bauen».

Am 16. August 2005 wurde Frère Roger während eines Gottesdienstes in Taizé von einer 36-jährigen Rumänin mit dem Messer ermordet.