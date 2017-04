Das kommt überraschend: Florence Brenzikofer tritt als Präsidentin der Baselbieter Grünen zurück. Dies hat die 41-jährige Landrätin aus Oltingen gestern dem Vorstand und den Präsidien der Ortssektionen der Grünen Baselland mitgeteilt. Nun wird gemäss Mitteilung der Grünen eine Findungskommission eingesetzt, die bis zur Mitgliederversammlung vom 15. August 2017 einen Vorschlag zur Nachfolge bereit haben soll.

Grüne sprechen von "idealem Zeitpunkt"

Die Grünen erachten den Zeitpunkts des Rücktritts just in der Mitte der laufenden Legislatur als "ideal", um der Nachfolgerin oder dem Nachfolger genügend Vorbereitung bis zu den Wahlen 2019 zu geben. Brenzikofer wurde am 24. April 2012 zur Präsidentin der Baselbieter Grünen gewählt - also fast auf den Tag genau vor fünf Jahren. Sie folgte damals auf den Prattler Philipp Schoch, den aktuellen Landratspräsidenten. Brenzikofer politisiert seit 2013 im Landrat, in welchem sie vor einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt bereits von 2003 bis 2005 sass.

Die 41-jährige Brenzikofer gilt - ähnlich wie ihre ältere Parteikollegin Maya Graf - als gewinnende Persönlichkeit, die politisch ausserordentlich gut mobilisieren kann. Ihre Wohngemeinde Oltingen im Oberbaselbiet ist die Gemeinde mit dem dritthöchsten Wähleranteil der Grünen in der Schweiz. Zumindest zu einem Teil dürfte dies auch auf den Brenzikofer-Effekt zurückgehen. Mit Erfolg kämpfte die Grünen-Präsidentin in den vergangenen Jahren im Rahmen der Elba-Planung gegen den Bau einer neuen Stadt-Tangente, gegen neue Deponien im Laufental. Auch war mit ihrer unmissverständlichen Haltung beim U-Abo massgeblich dafür mitverantwortlich, dass die Baselbieter Regierung ihre Pläne zur Streichung der U-Abo-Subventionen aufgegeben hat.

Wiedemann rausgeworfen

Als gemischt darf man ihre Bilanz bei den Wahlen bezeichnen: Unter ihrer Leitung verloren die Grünen bei den Landratswahlen 2015 fast vier Prozentpunkte und fielen auf ihre Stärke von 2003 zurück (rund 9,5 Prozent Wähleranteil). Immerhin wurde der grüne Sicherheitsdirektor Isaac Reber im Februar 2015 mit dem drittbesten Resultat wiedergewählt. Zudem fanden die Wahlen für die Grünen unter erschwerten Bedingungen statt: Der Birsfelder Grünen-Landrat Jürg Wiedemann machte sich im Wahlkampf für FDP-Regierungskandidatin Monica Gschwind stark, die prompt gewählt wurde. Nach den Wahlen wurde Wiedemann aus der Grünen Partei ausgeschlossen. Brenzikofer machte sich damals für eine harte Haltung gegenüber dem dissidenten Bildungspolitiker stark.