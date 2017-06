Monica Gschwinds Masterplan der Sekundarstufe II spielt räumlich fast ganz auf dem Muttenzer Polyfeld zwischen Gründenstrasse und Kriegackerstrasse. Das Prozedere «ohne Denkverbote mit Dominoeffekt», wie es die Bildungsdirektorin nannte, beginnt im nächsten Jahr mit dem Umzug der Fachhochschule (FH) in den neuen Campus. Das ist – immer vorausgesetzt, der Landrat spielt mit – der Startschuss für die Sanierung der heutigen FH mit dem Turm, die bis 2024 dauert. Dann ziehen die Gewerblich-industriellen Berufsschulen von Liestal und Muttenz sowie die Aussenstelle in Pratteln in den FH-Turm und bilden das neue Berufsbildungszentrum Muttenz. Das wiederum ist das Startzeichen für die Sanierung der an das FH-Gelände anschliessenden Gewerbeschule.



Ist diese abgeschlossen, ziehen 2028 die ebenfalls im Polyfeld-Dunstkreis liegenden Gymnasium, FMS und KV sowie das neu gebildete Zentrum für Brückenangebote in die ehemalige Gewerbeschule. Als letzter Akt werden dann im Gebiet des heutigen Gyms Sportanlagen gebaut. Mit dieser geballten Konzentration der Sek-II-Schulen in Muttenz wird andernorts Raum frei, so vor allem in Liestal.



Dort interessiert die Frage, was mit der 9000 Quadratmeter grossen heutigen Gewerbeschule passiert. Kantonsarchitekt Marco Frigerio verweist auf eine angelaufene Studie und sagt: «Im Fokus steht der Einzug einer anderen Schule vom Kanton oder der Stadt.» Ziel sei, dass bis Ende Jahr alle wüssten, woran sie seien. (hi)