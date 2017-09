Ja, als Kommandant der Verbundsfeuerwehr Farnsburg hätte Werner Stampfli seinerzeit auch gerne so ein Fahrzeug bei sich in der Garage stehen gehabt; so wie jeder echte Feuerwehrmann von sowas träumt. Bekommen hat er nie eins. Dafür sind diese Spezialfahrzeuge mit einem Stückpreis von 680'000 Franken schlicht zu teuer.

Auch jetzt werden nur die beiden Stützpunktfeuerwehren Sissach und Laufental das Privileg erhalten, im Baselbiet die zwei brandneuen Hubrettungsfahrzeuge einzusetzen. An einer Übergabefeier am Freitagnachmittag in Liestal überreichte Stampfli in seiner heutigen Funktion als Baselbieter Feuerwehrinspektor die Fahrzeugschlüssel an die Kommandanten von Sissach, Major Adrian Schaub, und Laufen, Major Urs Felix respektive dessen Nachfolger, Hauptmann Markus Burger.

Trotzdem sind die Fahrzeuge nicht mit «Sissach» oder «Laufental» angeschrieben, sondern mit «Basel-Landschaft» - ganz bewusst. Die beiden baugleichen Fahrzeuge sind von der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung beschafft worden und bleiben in ihrem Eigentum. Sie sind so genannte Ergänzungsmittel des Kantons, die den von den Gemeinde- oder Verbundsfeuerwehren geleisteten Grundeinsatz unterstützen sollen; selbst im Kanton Basel-Stadt, wenn es die Lage erfordert, wie Gebäudeversicherungsdirektor Sven Cattelan ergänzt.