Simon Oberbeck, sind Schweizer Matrosen weniger festfreudig als deutsche?

Simon Oberbeck: Das ist nicht mein Spezialgebiet. Aber ich würde sagen, dass das so nicht stimmt.

Wir fragen deshalb, weil der Hamburger Hafengeburtstag jedes Jahr stattfindet – die Schweizerischen Rheinhäfen jedoch veranstalten nur alle paar Jahre ein Fest.

Das hat auch damit zu tun, dass die Organisation eines Fests einen Riesenaufwand mit sich bringt. Wir von den Rheinhäfen sind ein KMU, mit unseren rund 50 Angestellten. Wir könnten ein Fest nicht jedes Jahr stemmen. Kommt hinzu, dass der Hamburger Hafengeburtstag von der Stadt veranstaltet wird, nicht von der Hafenverwaltung selber.

Am Wochenende steigt das Hafenfest in Birsfelden, Anlass ist der 75. Geburtstag des Birsfelder Hafens. Ihr erwartet rund 25'000 Besucherinnen und Besucher. Bei der letzten Ausgabe 2014 in Basel waren es 100'000. Warum diese Zurückhaltung?

Der Hafen Kleinhüningen liegt in der Stadt, der Hafen Birsfelden hingegen ist etwas peripher gelegen. Wir haben also sicher weniger Laufkundschaft und spontane Besucher.

Am kommenden Wochenende ist das aber anders. Es gibt Gratis-SchiffShuttles, die Autobus AG stampft eine Direktverbindung nach Muttenz aus dem Boden.

Das ist so. Man ist von Basel in zehn Minuten am Hafenfest. Und auch für Spätheimkehrer ist gesorgt, so wird es Nachbusse geben. Die Basler Personenschifffahrt bietet Gratis-Fahrten an, ebenso kostenlos ist der Fährdienst, den die Rhytaxis zwischen Birsfelden und Grenzach-Wyhlen anbieten. Diese Verbindung wurde früher übrigens von einer Fähre angeboten, wir reaktivieren diese Strecke sozusagen für drei Tage. Wer ans Fest will, hat also viele Möglichkeiten.