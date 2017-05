Klare Sache für den 59-jährigen Martin Rüegg: Der SP-Politiker gewann die gestrige Gemeinderats-Ersatzwahl in Gelterkinden mit 961 Stimmen und jagte den Bürgerlichen einen Sitz ab. Für Gegenkandidat Vladislav Bukejlovic, den der Bürgerliche Zusammenschluss Gelterkinden (BZG) portiert hatte, wurden 670 Wahlzettel in die Urne gelegt. Das absolute Mehr betrug 830 Stimmen, die Wahlbeteiligung lag bei gut 43 Prozent. Der Gelterkinder Gemeinderat setzt sich ab 1. Juli aus vier BZG- und drei SP-Vertretern zusammen.

Nachdem Martin Rüegg bei den Gesamterneuerungswahlen im Februar 2016 als Gemeinderatskandidat noch knapp gescheitert war, schaffte er nun den Sprung in Gelterkindens Exekutive souverän. «Es war sicher eine andere Ausgangslage als letztes Jahr. Damals hatte das Blockdenken vielleicht eher noch eine Rolle gespielt als jetzt bei einer 1:1-Situation», kommentiert Rüegg. Er glaube, dass diesmal seine politische Erfahrung mitentscheidend gewesen sei und man nun auch darauf vertraut habe.

Gemeinde gewinne so oder so

Vladislav Bukejlovic gab sich als sportlicher Verlierer. «Die Einwohner haben entschieden. Ich nehme das Resultat so entgegen», meinte der 35-Jährige. Sein Bekanntheitsgrad sei eben nicht so hoch gewesen wie derjenige seines Konkurrenten. Die Deutlichkeit des Ergebnisses habe ihn aber schon überrascht, so der Betriebswirtschafter.

Laut Martin Rüegg «hat Gelterkinden so oder so gewonnen an diesem Wochenende». Einerseits durch seine Wahl, mit der er Routine in den Gemeinderat bringe. «Auf der anderen Seite hätte man mit der Wahl von Vladislav Bukejlovic auch einen wertvollen Beitrag zur Integration leisten können», erklärt Rüegg.

Der Gymnasiallehrer und leidenschaftliche Schwimmer nähme sich gerne des Departements des zurücktretenden Gemeinderats Raphael Graf (BZG) an. Dieser ist noch bis Ende Juni zuständig für Bildung, Hallen- und Freibad. «Natürlich würde es mich freuen, dieses Ressort zu übernehmen und mal aus anderer Warte auf diese Themen blicken zu können.» Aber er nehme, was dann komme. Martin Rüegg ist jedenfalls gespannt, was ihm die anderen sechs Gemeinderatsmitglieder zuspielen werden. Wo in der Behörde er Akzente setzen will, darüber mag er sich noch nicht äussern. Rüegg hofft jedoch, «das die Politik in Gelterkinden ein bisschen ökologischer und sozialer wird». Er werde – wie alle anderen auch – versuchen, seine Grundsätze einzubringen.

Rüegg will im Landrat bleiben

Durch seine Wahl wird Martin Rüegg beruflich und «möglicherweise an anderen Fronten» zurückstecken. Kein Thema ist für ihn jedoch ein vorzeitiger Rücktritt aus dem Kantonsparlament. Der SP-Landrat will diese Legislaturperiode, die noch zwei Jahre dauert, beenden.

Vladislav Bukejlovic verspricht, trotz seiner gestrigen Wahlniederlage politisch «am Ball zu bleiben».