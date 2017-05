A2 ist grösste Barriere im Kanton

Mittlerweile hat der Kanton Baselland den Zustand der wichtigsten Wildtierkorridore vom Umweltbüro Nateco neu beurteilen lassen. Der Befund ist aus Sicht der Wildtiere niederschmetternd: Sechs Baselbieter Wildwechsel von überregionaler Bedeutung sind in die schlechteste Kategorie «weitgehend unterbrochen» abgerutscht (siehe Karte). Das heisst Reh, Wildschwein, Fuchs und Konsorten müssen für die Zirkulation grössere, vielfach tödliche Hindernisse überwinden, falls sie überhaupt überwindbar sind.

Daniel Zopfi von der kantonalen Jagdverwaltung kündigt an, dass die überregionalen und die wichtigsten regionalen Wildtierkorridore im Richtplan behördenverbindlich festgelegt werden sollen. Bis Ende Jahr soll eine entsprechende Vorlage in die Vernehmlassung gehen. Ziel ist, dass in den Wildtierkorridoren in Zukunft keine weiteren, für das Wild unüberwindbaren Hindernisse entstehen.

In einem zweiten, terminlich allerdings noch nicht fixierten Schritt sollen in den Korridoren sukzessive Hindernisse beseitigt werden und Vernetzungselemente wie Hecken oder einzelne Gebüsche, die den Tieren Schutz gewähren, angebracht werden. Das ist gerade auch dort wichtig, wo der Bau einer Wildtierpassage vorgesehen ist. Adrien Zeender, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bafu, sagt: «Es braucht diese Elemente als Leitstrukturen und Verstecke, damit die Tiere den Übergang finden und sich trauen, ihn zu nutzen.»