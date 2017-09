Jetzt schenkt es wieder ein: In den Kantonen Baselstadt und Baselland beläuft sich der Aufschlag in der obligatorischen Krankenversicherung (OKP) im Schnitt auf 4,3, respektive 4,9 Prozent für Erwachsene. Damit liegt er über dem schweizweiten Durchschnittsaufschlag von 4 Prozent. Die Durchschnittsprämie für das Standardmodell mit der Minimalfranchise von 300 Franken inklusive Unfalleinschluss beträgt in Basel neu 591.8 Franken. 2017 sind es 567.3 Franken. 2018 sind es im Kanton Baselland 511.7 Franken gegenüber 488 Franken in diesem Jahr.

In den beiden Basel steigen die Prämien für Kinder um je 4,7 Prozent an. Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 26 Jahren zahlen in Basel 5,1 und in Baselland 5,5 Prozent mehr.

Ob Ihr Krankenversicherer teurer oder günstiger ist, können Sie in der Tabelle nachsehen. Den höchsten Aufschlag in Basel hat die KK Sumiswalder mit 15 Prozent. Das günstigste Angebot hat die Assura , das teuerste die Kolping. Wer von der teuersten zur billigsten Kasse wechselt, spart beim Standardmodell aufs ganze Jahr hochgerechnet 3913 Franken.