Die Kulturhaus Palazzo AG in Liestal will expandieren. Verwaltungsratspräsident Niggi Messerli und die drei Mitbesitzer Peter Jakob, Niggi Lehmann und Christian Schweizer haben ihr Auge auf die andere Schienenseite geworfen. An der Oristalstrasse 7 steht ein repräsentatives Gebäude in Kantonsbesitz, in dem einst Coop eingemietet war.

Für Messerli ist das weitgehend leer stehende Haus ideal für die Verwirklichung des geplanten Ablegers «Palazzo Factory», der neben Büros und Werkräumen auch Künstlerateliers beherbergen soll. «Deshalb wären wir sehr interessiert am Kauf der Liegenschaft», schreibt der Kulturhaus-Betreiber in einer E-Mail an Andreas Bhend, den Leiter des Baselbieter Amts für Immobilienverkehr. «Wir wären froh, wenn Sie uns Pläne und Unterlagen sowie die Höhe des Verkaufspreises (Liegenschaft mit dazugehörendem Umland) mitteilen könnten.»