Ein 50-Jähriger war mit seinem Auto und Anhänger auf der Bretzwilerstrasse in Richtung Reigoldswil unterwegs. Der Anhänger geriet in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Anschliessend kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei Baselland am Dienstag mitteilte.

Bei der Kollision hat sich die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs verletzt und wurde ins Spital gebracht.





